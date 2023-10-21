Как сказал древний протоукр Сунь-Цзынчук: «Война — это путь обмана». Ну а дальше были рассуждения о том, что если пэрэмогаешь — делай вид, что у тебя одна сплошная зрада.
Кажется, Россию заманивают в ловушку
Комментарии
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S
Sobering
Рассмешил!
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13 час.
Валерий Ворожищев
Запад скатывается в бездну и пусть с собой заберут укров.
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
С 1991г англосаксонское НАТО расширялось на восток , до самой Украины...Смерть Украины положит конец этому расширению.
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10 час.
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