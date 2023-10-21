Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Кажется, Россию заманивают в ловушку

Кажется, Россию заманивают в ловушку

Как сказал древний протоукр Сунь-Цзынчук: «Война — это путь обмана». Ну а дальше были рассуждения о том, что если пэрэмогаешь — делай вид, что у тебя одна сплошная зрада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Рассмешил!
Ответить
13 час.
Валерий Ворожищев
Запад скатывается в бездну и пусть с собой заберут укров.
Ответить
12 час.
ВА
Владимир Акулов
С  1991г   англосаксонское  НАТО расширялось  на  восток  ,  до  самой  Украины...Смерть  Украины  положит  конец  этому  расширению.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх