В «Ростехе» объяснили интерес иностранных покупателей к оружию из России

Большой интерес иностранных заказчиков к российскому оружию связан с его испытанностью в бою. Об этом 12 февраля заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.
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