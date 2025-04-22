Депутат Гаврилов: отпуск во второй половине мая брать невыгодно из-за праздников

Россиянам необходимо правильно и выгодно спланировать отпуск в мае с финансовой точки зрения. И помнить, что работник не получит компенсации за обычный выходной по графику, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ.