Депутат Гаврилов: отпуск во второй половине мая брать невыгодно из-за праздников

Россиянам необходимо правильно и выгодно спланировать отпуск в мае с финансовой точки зрения. И помнить, что работник не получит компенсации за обычный выходной по графику, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ.
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