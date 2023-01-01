Александр Легков: «Желаю, чтобы в 2023 году у российских лыжников была возможность выезжать за границу и соревноваться с сильнейшими спортсменами»

Олимпийский чемпион Александр Легков обратился к российским лыжникам с пожеланиями на 2023 год. «Думаю, что с пожеланиями на 2023 год все понятно: как и все остальные люди, пожелаю российским лыжникам здоровья и спортивных успехов.
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