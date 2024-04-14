Маленькие петербуржцы сделают открытки бойцам СВО

Лучшие работы напечатают на футболках и подарят военнослужащим В преддверии Дня Победы в Петербурге стартовал конкурс для детей «Открытка бойцу», сообщает пресс-служба «Народного фронта» в Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии