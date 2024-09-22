Глава отдела центра МЧС «Лидер» погиб при разминировании в Курской области

Начальник пиротехнического отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
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