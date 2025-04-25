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Срочно! В Сочи задержан украинский шпион: гражданин Румынии

Срочно! В Сочи задержан украинский шпион: гражданин Румынии

Известно о том, что причастный к сбору информации в пользу спецслужб Украины 2002 года рождения. Летом прошлого года он по заданию украинских служб собирал и передавал информацию о местах расположения ПВО на территории Сочи.

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