Срочно! В Сочи задержан украинский шпион: гражданин Румынии

Известно о том, что причастный к сбору информации в пользу спецслужб Украины 2002 года рождения. Летом прошлого года он по заданию украинских служб собирал и передавал информацию о местах расположения ПВО на территории Сочи.
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