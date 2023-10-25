В Киеве заявили, что ЕС выделит лишь половину от запланированной помощи

Евросоюз (ЕС) готов выделить Украине пока только половину от запланированной финансовой помощи на следующий год, пишет ТАСС, ссылаясь на украинского заместителя министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексея Соболева.
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