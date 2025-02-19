Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

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Mikhail Yakunkin

Очень просто: США понимает, что они оказалась на стороне лузеров в Горячем конфликте. Россия в состоянии разрушить все станы Запада, включая США. Но потом свой танец на костях Запада начнут Китай, Иран, Корея и добьют США и Израиль. Так что США срочно подпрыгнули и начали переобуваться в воздухе. Теперь они с сильной стороной Цивилизации.