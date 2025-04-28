Русский суперкомпьютер "МГУ-270" вошёл в тройку мировых лидеров по мощности

Его производительность считается рекордной для России.В России заработал суперкомпьютер "МГУ-270", разработанный для задач искусственного интеллекта, с рекордной для страны производительностью 400 петафлопсов.
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