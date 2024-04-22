Диксон выиграл Гран-при Лонг-Бич «Индикара», Пуршер – 11-й в дебютной гонке

Пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон одержал победу в стратегической борьбе на Гран-при Лонг-Бич. 43-летний ветеран «Индикара», стартовавший восьмым, проехал последние 34 круга из 85 на одном баке и сумел отбиться от гонщика «Андретти» Колтона Херты, избравшего менее рискованную стратегию.
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