МИД КНР: Китай призвал все стороны к благоразумию в портовой сделке

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Китай призвал все заинтересованные стороны в портовой сделке компании CK Hutchison Holdings Limited действовать осмотрительно и поддерживать полное взаимодействие с соответствующими китайскими ведомствами.
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