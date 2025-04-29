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Китай

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МИД КНР: Китай призвал все стороны к благоразумию в портовой сделке

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Китай призвал все заинтересованные стороны в портовой сделке компании CK Hutchison Holdings Limited действовать осмотрительно и поддерживать полное взаимодействие с соответствующими китайскими ведомствами.

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