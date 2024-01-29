В Перми аферисты вымогают деньги у автовладельцев

В Перми выросло количество случаев, когда злоумышленники пытаются обмануть автовладельцев. Аферисты представляются сотрудниками сервисов, куда была отдана машина, и просят перевести деньги за ремонт или обслуживание.
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