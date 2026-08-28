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Ларионов про 2:1 с «Барысом»: «Победа всегда приятна, но сегодня не она была главной целью. Важнее – качество игры и нашей работы в последние две недели»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над « Барысом » (2:1 Б) на Турнире имени Пучкова .

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