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Путин отметил уникальность ООН как площадки для диалога и сотрудничества

Путин отметил уникальность ООН как площадки для диалога и сотрудничества

Президент России Владимир Путин в своём выступлении отметил, что Организация Объединённых Наций (ООН) является уникальной площадкой для диалога и сотрудничества государств.

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