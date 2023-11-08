Депутат забайкальского Заксобрания может перейти в Госдуму

Мандат лишённого депутатских полномочий Василия Власова может перейти координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР, депутату краевого парламента Василине Кулиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии Леонида Слуцкого.
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