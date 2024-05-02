Вторая улица
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Вторая улица

5 098 подписчиков

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а почему он вдруг старым стал ??? вполне себе современный ...Велостена в магазине
  • Ната
    Кроме первого платья, понравились все!!!Подборка необычны...
  • Игорь Петров
    Чтобы не съели...Крольчуга

Выкройка платья с очень открытой спиной

Выкройка платья с очень открытой спиной

Спинка настолько открыта, что на мой лично взгляд это скорее комбинация неглиже, нежели платье: ⠀Выкройка PDF ⠀ Размеры 00-32 (US) Размеры 38-72 (Российские) ⠀ 38 (00) размер-ОГ-79 см, ОТ-58 см, ОБ-86 см ⠀ 40 (0) размер-ОГ-81 см, ОТ-61 см, ОБ-89 см ⠀ 42 (2) размер-ОГ-84 см, ОТ-63.

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