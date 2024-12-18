Курсанты десятков стран устремились в Россию за получением военного опыта

Политнавигатор Несмотря на попытки коллективного запада устроить блокаду России, многие государства мира хотят продолжать с ней военное сотрудничество.
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