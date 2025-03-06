Власти Петербурга и Мьянмы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Так ознаменовался второй день официального визита делегации в Санкт-Петербург Вице-губернатор Петербурга Константин Звоник и премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинга возложили цветы к монументу Мать-Родина на Пискарёвском мемориальном кладбище.
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