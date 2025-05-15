Юнаковка в панике — ВСУ вгрызаются в землю, боясь прорыва из России: Карта специальной военной операции на Украине на 15 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне эскалации в зоне российско-украинской границы Киев ускоряет фортификационные работы в Сумской области.