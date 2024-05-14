❗️ По предварительной информации, в Севастополе силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек» Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️ По предварительной информации, в Севастополе силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек» Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.