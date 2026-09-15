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Газета.ру

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Дмитриев заметил фотографию Стубба и Мерца с висящим над ними топором

Дмитриев заметил фотографию Стубба и Мерца с висящим над ними топором

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал фотографию с топором, который «висит» над президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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