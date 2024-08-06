В Сургуте дети выкинули вушбайк из окна многоэтажки: «Это статья»

СУРГУТ, 6 августа, ФедералПресс. В городском паблике «Мой Сургут» в соцсети «ВКонтакте» горожане возмутились видео, на котором дети из окна высотки скидывают самокат желтого цвета известной компании кикшеринга.
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