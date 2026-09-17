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Помощь для бизнеса ушла на личные нужды орловца

Помощь для бизнеса ушла на личные нужды орловца

Житель Урицкого района осуждён за мошенничество. Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, который признан виновным в мошенничестве.

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