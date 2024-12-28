Как в конгрессе воцарился хаос из-за демарша республиканцев против Трампа

5319 прочтений Оглавление Почему Трамп и Маск выступили против двухпартийного проекта бюджета Как Трамп не смог продавить свою версию бюджета Чем для Трампа опасно неподчинение республиканцев в конгрессе Почему Трамп и Маск выступили против двухпартийного проекта бюджета 19 декабря в конгрессе США прошло голосование по проекту билля о краткосрочном финансировании федерального правительства на трехмесячный период после 20 декабря, когда заканчиваются средства, выделенные в рамках прошлого временного бюджета.
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