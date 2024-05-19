Глава СПЧ предложил запретить в России никабы

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Парламентская газета

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
И носителей запретить.Вот это будет дело....
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5 час.
Неизвестно Неизвестно
Только светская одежда, и ещё запретить носить бороду
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4 час.

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