Глава СПЧ предложил запретить в России никабы

Никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, в России необходимо запретить, считает советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
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