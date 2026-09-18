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The Eurasia Daily news agency

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Who would doubt: the EU refused to recognize the elections to the State Duma

Who would doubt: the EU refused to recognize the elections to the State Duma

The European Commission criticized the ongoing Russia held elections to the State Duma, accusing the Russian authorities of "systematic and institutionalized repression" aimed at " non-admission of the democratic opposition".

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