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Кучеров с 6 очками, Хеллибак с шатаутом и Пойнт с 3+2 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с 5 (3+2) очками в матче с «Каролиной» (8:2).

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