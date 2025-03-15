Посол РФ назвал реакцию Захаровой на слова Маттареллы защитой от нападок на РФ

РИА Новости/Григорий Сысоев Посол РФ в Риме Алексей Парамонов, которого в пятницу вызвали в министерство иностранных дел Италии из-за критики в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя российского МИД Марии Захаровой, назвал ее реакцию защитой от необоснованных нападок на Россию.
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