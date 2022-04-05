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Кризис имени Путина: Байден в отчаянии использует «последний патрон»

Кризис имени Путина: Байден в отчаянии использует «последний патрон»

Джозеф Байден, продолжая называть топливный кризис «путинским подскоком цен», решил использовать «последний патрон в обойме» – распечатать стратегические запасы нефти, чтобы в течение полугода выделять оттуда около миллиона баррелей в сутки.

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