Кризис имени Путина: Байден в отчаянии использует «последний патрон»

Джозеф Байден, продолжая называть топливный кризис «путинским подскоком цен», решил использовать «последний патрон в обойме» – распечатать стратегические запасы нефти, чтобы в течение полугода выделять оттуда около миллиона баррелей в сутки.
Джозеф Байден, продолжая называть топливный кризис «путинским подскоком цен», решил использовать «последний патрон в обойме» – распечатать стратегические запасы нефти, чтобы в течение полугода выделять оттуда около миллиона баррелей в сутки.
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