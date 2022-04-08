В будущем Tesla выпустит роботизированные такси с необычной внешностью

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе её глава Илон Маск (Elon Musk) в полном соответствии со стилистикой мероприятия выступал в чёрной ковбойской шляпе, рассказав о намерениях наладить на этой площадке до 500 тысяч электромобилей в год.