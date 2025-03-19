Обналичка все еще жива в Петербурге. Если 10 лет назад «теневые банкиры» за услуги брали 6 процентов, то сейчас 11 процентов.
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Обналичка все еще жива в Петербурге. Если 10 лет назад «теневые банкиры» за услуги брали 6 процентов, то сейчас 11 процентов.