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Карл III принял Гарри, Меган и детей в своей резиденции Хайгроув спустя четыре года

Карл III принял Гарри, Меган и детей в своей резиденции Хайгроув спустя четыре года

Король Великобритании увидел дочь Гарри и Меган впервые за два года Король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился со своим младшим сыном принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми — Арчи и Лилибет.

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