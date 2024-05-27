По народному календарю 27 мая отмечается день Сидора Бокогрея. С этого дня перестают дуть северные ветры.
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По народному календарю 27 мая отмечается день Сидора Бокогрея. С этого дня перестают дуть северные ветры.