В Ростовской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Его личность установить не удалось — погибший находился в загоревшемся автомобиле В результате атаки беспилотника на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области загорелся автомобиль, внутри которого находился человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии