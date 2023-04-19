Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» против «Ман Сити», «Интер» сыграет с «Бенфикой»

Также в среду «Интер» встретится дома с «Бенфикой». Лига чемпионов 1/4 финала Ответные матчи Бавария Германия – Манчестер Сити Англия Дата проведения 19 апреля, 22.
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