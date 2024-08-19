Названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область

Галина глушкова Очень поддерживаю вашу позицию. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что эь

Галина глушкова А вы кто и откуда? За Родину нужно воевать всеми силами! И еще повторяю. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что это не демократично! Убивают наших людей, забирают в плен мирных жителей. И это не война?