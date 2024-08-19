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Политика как она есть

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Названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область

Названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область, потому что ранее операции срывались после того, как союзникам становилось известно о них.

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Комментарии
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Галина глушкова
Очень поддерживаю вашу позицию. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что эь
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14 час.
Галина глушкова
А вы кто и откуда? За Родину нужно воевать всеми силами! И еще повторяю. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что это не демократично!  Убивают наших людей, забирают в плен мирных жителей. И это не война?
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14 час.
ВТ
Врам Тавризов
Нам разве интересно, что думали на западе о Курской операции? Если правда, что наша разведка предупреждала о этой операции наше МО? Кто разберётся за базар на эту тему в интернете? Кто прав по этому вопросу?
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12 час.

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