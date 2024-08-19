Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область, потому что ранее операции срывались после того, как союзникам становилось известно о них.
Названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина глушкова
Очень поддерживаю вашу позицию. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что эь
Ответить
14 час.
Галина глушкова
А вы кто и откуда? За Родину нужно воевать всеми силами! И еще повторяю. Они ведут полноценную войну. А наша позиция, как будто, пошли банду брать. Тут бьем, тут нельзя (там завод нашего олигарха), стоять, этот мост может быть нам пригодиться. Конечно не нападут, потому-что это не демократично! Убивают наших людей, забирают в плен мирных жителей. И это не война?
Ответить
14 час.
ВТ
Врам Тавризов
Нам разве интересно, что думали на западе о Курской операции? Если правда, что наша разведка предупреждала о этой операции наше МО? Кто разберётся за базар на эту тему в интернете? Кто прав по этому вопросу?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии