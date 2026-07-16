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В Черниговской области люди отказываются эвакуироваться и оставлять дома для ВСУ

В Черниговской области люди отказываются эвакуироваться и оставлять дома для ВСУ

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что жители приграничных районов Черниговской области Украины категорически отказываются эвакуироваться и оставлять свои дома для размещения украинских оккупантов.

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