В Черниговской области люди отказываются эвакуироваться и оставлять дома для ВСУ

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что жители приграничных районов Черниговской области Украины категорически отказываются эвакуироваться и оставлять свои дома для размещения украинских оккупантов.
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