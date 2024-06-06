Мобилизованный мужчина получил 23 года тюрьмы за взрыв гранаты в казарме

Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима сержанта Дмитрия Лобовикова, который в январе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в казарму, где спали его сослуживцы.
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