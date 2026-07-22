В Южной Корее сокращается объем торгов криптовалютой, так как розничные инвесторы переходят на акции

Анализ Cointelegraph показывает, что за последний год активность торгов на крупнейших криптовалютных биржах Южной Кореи резко упала на фоне роста фондового рынка страны, что свидетельствует о возможном смещении спекулятивного интереса розничных инвесторов в сторону акций.
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