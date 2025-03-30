Шашлык без границ: необычные маринады для идеального пикника

Скоро последние зимние нотки уступят место весне, и народ потянется на природу на шашлыки. Классические маринады, конечно, хороши, но почему бы не попробовать что-то новое? Луковый маринад: 500 г лука измельчить в пюре, смешайте с мясом, добавьте соль и перец.