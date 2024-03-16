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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» подпишет Таджа Гибсона до конца сезона

«Пистонс» и тяжелый форвард (38 лет, 206 см) подпишут контракт до конца сезона-23/24. Гибсон ранее присоединился к команде, заключив 10-дневное соглашение, но пока не провел ни одного матча в форме «Детройта».

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