Полицейские выявили мошенничество, совершённое бывшим сотрудником Минспорта Ингушетии

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили причастность бывшего сотрудника Министерства по физической культуре и спорту Республики Ингушетия к мошенничеству при возмещении командировочных расходов, связанных с выездом на соревнования.