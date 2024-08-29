Валентина Матвиенко и Дмитрий Кобицкий обсудили предстоящие мероприятия МПА СНГ

Среди них – IV Евразийский женский форум Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий обсудили ход подготовки к предстоящим мероприятиям ассамблеи.
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