В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских

Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего на своей странице в соцсети песню, оскорбляющую национальность, сообщает пресс-служба городского полицейского департамента.
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