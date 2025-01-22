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Добрый Мир

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В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских

В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских

Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего на своей странице в соцсети песню, оскорбляющую национальность, сообщает пресс-служба городского полицейского департамента.

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