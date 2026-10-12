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Аргументы и Факты

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Туск: в ФРГ граждан Турции задержали за поджог шлюза Starlink в Польше

Туск: в ФРГ граждан Турции задержали за поджог шлюза Starlink в Польше

В Германии правоохранители задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза Starlink под Варшавой, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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