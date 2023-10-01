"Скажи мне, кто твой друг": 4 совета, как распознать токсичное окружение

Как распознать токсичных людейНе каждый человек решается воплотить свои мечты в реальность. Причины могут быть не только в способностях человека или в особенностях его характера, но и в окружении, которое мешает развиваться.
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