За сутки в Саратове произошло два дорожно-транспортных происшествия

За последние сутки в Саратовской области произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. В понедельник вечером в Заводском районе Саратова произошел инцидент, когда 21-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lifan, совершила наезд на 62-летнего мужчину, который двигался задним ходом.