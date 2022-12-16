Кубок IBU. Гонка преследования. Санфилиппо стартует 1-й, Хинц – 2-й, Боте – 3-й, Брурссон – 10-й, Лампич – 15-й

17 декабря на втором этапе Кубка IBU в Италии пройдет женская гонка преследования. Кубок IBU по биатлону-2022/23 2-й этап Риднау-валь Риданна, Италия Женщины Гонка преследования Начало – 15.
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