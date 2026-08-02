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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о селекции клубов КХЛ: «В целом лига вряд ли стала сильнее. Выбор легионеров крайне ограничен, как и качественных россиян. Новых имен почти нет»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил селекцию клубов, представляющих Фонбет Чемпионат КХЛ.

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